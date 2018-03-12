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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

У Франції представили обігрівач, що майнить криптовалюту

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Обігрівач QC1
Обігрівач QC1

Французький стартап Qarnot представив обігрівач QC1, за допомогою якого можна добувати криптовалюту.

Безшумний пристрій оснащений двома графічними процесорами AMD (Sapphire Nitro + Radeon RX580 з 8 ГБ VRAM). За замовчуванням він налаштований для майнінгу Ethereum, однак може добувати будь-яку іншу криптовалюту, йдеться у виданні TechСrunch.

Читайте також: Криптовалюта для "чайників": головне про інвестиції у біткойн та майнінг карбованця

Обігрівач QC1, який майнить криптовалюту

Для налаштування обігрівача достатньо підключити до нього кабель Ethernet та ввести адресу свого гаманця у мобільному додатку.

Придбати пристрій можна буде за 3600 доларів. Розробники стартапу розповідають, що за місяць користування можна буде заробити до 120 доларів без урахування витрат на електроенергію. Варто додати, що при цьому компанія не стягує комісії з намайнених монет.

Що таке криптовалюта?

Вид цифрової валюти, що функціонуює завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).

Теги: Гроші LifeStyle Криптовалюта Біткойн
Джерело: 24 Канал
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