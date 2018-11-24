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      У Франції профспілка збирається заблокувати три нафтопереробні заводи Total

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      Профспілки у Франції погрожують заблокувати нафтопереробні заводи Total
      Профспілки у Франції погрожують заблокувати нафтопереробні заводи Total / Фото з відкритих джерел

      Французьке профспілкове об'єднання "Загальна конфедерація праці" закликало працівників трьох нафтопереробних заводів нафтогазової корпорації Total призупинити свою діяльність у понеділок в разі відхилення керівництвом компанії пропозицій щодо заробітної плати та бонусів співробітникам.

      Про це повідомив портал Newslocker.

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      Зазначається, що представники об'єднання профспілок мають намір у суботу висунути остаточну пропозицію керівництву Total, щодо обговорення підвищення виплат співробітникам.

      Якщо наша пропозиція буде відхилена, ми запропонуємо у понеділок призупинити роботу на нафтопереробних заводах Grandpuits, Feyzin і Normandy,
      – повідомив представник об'єднання Тьєррі Дефресна.

      У Франції заблоковано кілька об'єктів нафтогазової корпорації Total, розташовані у Нормандії, а також в департаментах Атлантична Луара, Бую-дю-Рон, Сена і Марна. Спочатку акція була ініційована працівниками нафтових об'єктів, які вимагали підвищення зарплати, однак згодом багато співробітників оголосили, що приєднуються до "жовтих жилетів".

      Масові акції протесту проти зростання цін на бензин і збільшення податків в країні почалися в минулі вихідні. Ініціаторами виступили водії Франції, а також ряд профспілок і політичних партій. Учасники маніфестацій називають себе "жовтими жилетами" – відповідно до кольору світловідбиваючої накидки, яку водіям належить одягати для привернення уваги і запобігання аварій.

      Під час акцій постраждали понад 500 людей, 17 з них отримали важкі травми. Мали місце численні бійки між маніфестантами і водіями авто, яким ті перетинали дорогу, відомо про випадки, коли в хід пускали холодну зброю. 

      Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французький уряд повинен зайняти жорстку позицію щодо "жовтих жилетів" – руху, який виступає проти підвищення цін на пальне у країні.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини Франції Протести у Франції Нафта Пальне
      Джерело: 24 Канал
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