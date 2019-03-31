У Франції пройшла 20-а хвиля маршів "жовтих жилетів": протистояння спадає

Чергова суботу протестів "жовтих жилетів" відзначена меншими масштабами протистояння опозиційного руху і влади Франції. Чисельність рядів маніфестантів знову скоротилася, констатують французькі аналітики.

Власна статистика організаторів маршів, як показали попередні тижні, зазвичай в кілька разів перевищує аналогічні дані, які показує влада. Якщо вірити офіційним даним МВС, то масштаби руху скоротилися щонайменше у вісім разів у порівнянні з найпершою суботою протестів, зазначає видання DW.

Читайте також: Моряки України та Франції провели унікальну спільну операцію

У цю суботу зібралося 33,7 тисячі протестуючих – тоді, 17 листопада, "жовтим жилетам" вдалося вивести на вулиці міст Франції 282 тисячі маніфестантів.

Про зниження градуса протистояння свідчать і більш скромні дані про затримання маніфестантів. До поліцейських відділків було доправлено три десятки найбільш активних учасників вуличних маршів. При цьому за порушення периметра, забороненого для маніфестацій, префектура оштрафувала понад 20 людей.

За рішенням паризької влади, до вільної від маршів зони у столиці віднесено Єлисейські поля і квартали, прилеглі до резиденцій глави держави та Національних зборів – нижньої палати парламенту. Штраф за порушення становить відтепер 135 євро.

Епіцентром паризького маршу в цю суботу стала площа Трокадеро. Вона замінила у ролі пункту збору Єлисейські поля. На площі зібралося кілька тисяч осіб, більшість з яких після закінчення маніфестації дисципліновано покинули нове місце зустрічі. Поліції довелося витісняти лише найбільш наполегливих маніфестантів, які намагалися ігнорувати її вимоги.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.



Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".