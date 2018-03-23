У Франції розуміють, хто є країною-агресором, а хто, – країною, яка зазнає агресії, – МЗС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про тверду та незмінну позицію Франції щодо підтримки територіальної цілісності України, яка ґрунтується на нормах міжнародного права. Додав, що Франція не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

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"У Франції розуміють, хто є країною-агресором, а хто, – країною, яка зазнає агресії" – заявив Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у ході зустрічі з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним 23 березня 2018 року.

У ході переговорів Міністри детально обговорили ситуацію на Донбасі та можливості для просування на шляху до мирного врегулювання.

Донбас має повернутися в європейську і демократичну Україну, а допоможе у виконанні цього завдання миротворча місія ООН, – переконаний Клімкін.

"Росія має забезпечити сталий режим припинення вогню, що створить передумови для виконання Мінських домовленостей" – заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Додається, що Франція виділить півмільйона євро для реалізації в Україні гуманітарних проектів французького Червоного Хреста та організації Triagle Generation Humanitaire.