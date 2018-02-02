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У Франції спалахнули масові сутички між мігрантами: багато постраждалих

08:13, сьогодні 967 Читать новость на русском
Масові сутички мігрантів у Франції
Масові сутички мігрантів у Франції / Lavoixdunord.fr

У четвер, 1 лютого, у Франції у місті Кале трапилася низка сутичок між двома групами мігрантів. Конфлікт спалахнув між вихідцями з Еритреї та Афганістану.

Про це повідомляє AFP.

За даними правоохоронців, внаслідок сутичок до лікарень потрапили 22 людини, 5 з яких отримали вогнепальні поранення; 4 постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

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Зазначається, що загалом у сутичках взяли участь більше 100 осіб, багато з них були озброєні залізними прутами. На місце бійки миттєво прибула поліція, якій вдалося відновити порядок тільки через годину.

Невдовзі після цієї сутички ще одна бійка спалахнула в комуні Марк, розташованій за 4 кілометри від Кале. Як повідомили у поліції, близько 150 еритрейців, озброєних палицями та камінням, напали на 20 мігрантів з Афганістану.

Прокуратура Кале почала розслідування за цими фактами.

Теги: Новини Франції Сутички Афганістан
Джерело: 24 Канал
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