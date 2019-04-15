У Франції в неочікуваний спосіб захищають виноградники від заморозків: вражаючі фото
Тисячі смолоскипів запалили французи на власних виноградних плантаціях. Розпалені вогнища утворили надзвичайний краєвид.
Вогні спалахнули в ніч з 13 на 14 квітня на плантаціях у департаменті Кот-д’Ор, що на сході Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте. Винороби у такий спосіб вирішили вберегти власні виноградники від заморозків.
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Хоча денна температура повітря у країні вже досягає +16…+18 градусів, вночі вона опускається до значно нижчих позначок, що спричиняють заморозки на ґрунті.
Маленькі вогнища на французьких виноградниках створили вражаючий краєвид.
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