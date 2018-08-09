У Франції випустили марки в честь перемоги збірної на Чемпіонаті світу з футболу
Пошта Франції випустила колекційні марки в честь перемоги їх збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.
На марках є напис "Merci les Bleus" як подяка збірній (les Bleus – назва збірної Франції в честь синього кольору, в якому виступає команда). А також дві зірки як символ перемог збірної на Чемпіонаті світу (у 1998 та 2018 роках). На одній з марок зображені силуети фанатів знизу.
Читайте також: Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Варто зазначити, що на самих марках не зображено футболістів чи тренера збірної Франції.
До слова, чемпіоном світу став гравець, який не провів жожного матчу за збірну Франції.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Теніс: У фіналі Madrid Open зустрінуться лідерки світового рейтингу12 травня 2013 , 12:42
Баскетболісти "Сан-Антоніо" переграли "Фінікс"14 жовтня 2013 , 14:06
Твіттеріада з українським акцентом. Жиру не до жиру18 листопада 2013 , 23:52
За підсумками сезону УПЛ покине лише один клуб29 липня 2014 , 13:37