У Франції випустили марки в честь перемоги збірної на Чемпіонаті світу з футболу

Пошта Франції випустила колекційні марки в честь перемоги їх збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

На марках є напис "Merci les Bleus" як подяка збірній (les Bleus – назва збірної Франції в честь синього кольору, в якому виступає команда). А також дві зірки як символ перемог збірної на Чемпіонаті світу (у 1998 та 2018 роках). На одній з марок зображені силуети фанатів знизу.

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Варто зазначити, що на самих марках не зображено футболістів чи тренера збірної Франції.

До слова, чемпіоном світу став гравець, який не провів жожного матчу за збірну Франції.

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