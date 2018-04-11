У Франції військовий літак випадково скинув бомбу на завод
Літак військово-повітряних сил Франції випадково скинув бомбу на завод. Інцидент стався над населеним пунктом Ножан-сюр-Верніссон. Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання France Bleu.
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Зазначається, що два французьких військових літаки пролітали над населеним пунктом Ножан-сюр-Верніссон, коли один з них випадково втратив авіабомбу, яка впала просто на завод компанії Faurecia.
За словами представника французьких ВПС, боєприпас, який влучив у завод, був навчальним і не містив вибухових речовин, його планувалося скинути на полігоні.
Наразі проводиться розслідування.
Джерело: 24 Канал
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