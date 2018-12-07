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      У Франції закриють Ейфелеву вежу і Лувр через протести "жовтих жилетів"

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      У Франції закриють Ейфелеву вежу і Лувр через протести "жовтих жилетів"
      У Франції закриють Ейфелеву вежу і Лувр через протести "жовтих жилетів" / DW

      Поліція рекомендує закрити музеї та визначні пам'ятки, зокрема Ейфелеву вежу, Лувр, Великий палац, Паризьку Оперу й магазини в центрі французької столиці через можливе зростання небезпеки під час демонстрацій.

      Щоправда, закриють визначні пам'ятки лише на один день. Таке рішення ухвалили через масові протести "жовтих жилетів".

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      В ефірі одного з французьких телеканалів прем'єр-міністр Едуар Філіпп заявив, що на 8 грудня влада запланувала масштабну мобілізацію для підтримання безпеки під час чергового протесту "жовтих жилетів".

      Ми мобілізуємо велику кількість поліцейських: вісім тисяч у Парижі, і це на багато більше ніж минулої суботи, а загалом по всій Франції буде мобілізовано 89 тисяч поліцейських. Це насправді виняткова мобілізація, тому що ми не хочемо наражати на небезпеку Республіку, інститути країни та колективну безпеку,
      – сказав прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп.

      У поліції очікують, що протести знову будуть супроводжуватися насильством і безладами.

      Нагадаємо, французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини Франції Протести у Франції протести
      Джерело: 24 канал
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