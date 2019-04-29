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      У Франції затримали групу підозрюваних у підготовці теракту проти правоохоронців

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / birdinflight.com

      Місцеві спецслужби у Франції запобігли терористичному акту проти співробітників сил безпеки країни.

      Під варту взяли чотирьох осіб. Ймовірно, що теракт вони планували скоїти у найближчому майбутньому, зазначили в місцевому виданні LCI.

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      За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, підозрюваних затримали під час спроби придбати зброю – у рамках розслідування, відкритого на початку лютого щодо ймовірного ватажка терористичного осередку.

      Зазначимо, що серед затриманих є неповнолітній. 17-річного підлітка вже засуджували раніше при спробі відправитися в Сирію: у лютому 2017 року він намагався долучитися до "Ісламської держави". Тоді суд засудив його до трьох років за ґратами, з яких два – умовно.

      Поки що всі затримані перебувають в ізоляторі Головного управління внутрішньої безпеки Франції у місті Леваллуа-Перре.

       

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      Теги: Новини України Новини Франції Теракт
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