У Франції затримали групу підозрюваних у підготовці теракту проти правоохоронців

Місцеві спецслужби у Франції запобігли терористичному акту проти співробітників сил безпеки країни.

Під варту взяли чотирьох осіб. Ймовірно, що теракт вони планували скоїти у найближчому майбутньому, зазначили в місцевому виданні LCI.

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За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, підозрюваних затримали під час спроби придбати зброю – у рамках розслідування, відкритого на початку лютого щодо ймовірного ватажка терористичного осередку.

Зазначимо, що серед затриманих є неповнолітній. 17-річного підлітка вже засуджували раніше при спробі відправитися в Сирію: у лютому 2017 року він намагався долучитися до "Ісламської держави". Тоді суд засудив його до трьох років за ґратами, з яких два – умовно.

Поки що всі затримані перебувають в ізоляторі Головного управління внутрішньої безпеки Франції у місті Леваллуа-Перре.