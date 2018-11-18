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      У Франції жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе: є постраждалі

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      Бездомна жінка облила відвідувачів кафе соляною кислотою
      Бездомна жінка облила відвідувачів кафе соляною кислотою / AFP/Gérard Julien

      У французькому Марселі бездомна жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей.

      Про це повідомило видання Leparisien.

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      Зазначається, що інцидент стався близько 18 години за місцевим часом у суботу, 17 листопада. Жінка підійшла до кафе і кинула в відвідувачів на веранді пляшку соляної кислоти. Шестеро людей отримали легкі травми. Їх доставили в лікарню в цілях обережності.

      Поліція затримала жінку. Наразі її мотиви встановити не вдалося. Бездомну, що напала на відвідувачів кафе, знають в цьому районі міста. Раніше у неї були помічені проблеми з психікою.

       

      Теги: Новини Франції
      Джерело: 24
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