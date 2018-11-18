У Франції жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе: є постраждалі
У французькому Марселі бездомна жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей.
Про це повідомило видання Leparisien.
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Зазначається, що інцидент стався близько 18 години за місцевим часом у суботу, 17 листопада. Жінка підійшла до кафе і кинула в відвідувачів на веранді пляшку соляної кислоти. Шестеро людей отримали легкі травми. Їх доставили в лікарню в цілях обережності.
Поліція затримала жінку. Наразі її мотиви встановити не вдалося. Бездомну, що напала на відвідувачів кафе, знають в цьому районі міста. Раніше у неї були помічені проблеми з психікою.
Джерело: 24
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