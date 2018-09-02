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У Франції знешкодили дві англійські бомби часів Другої світової війни

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На північному заході Франції знешкодили дві бомби
На північному заході Франції знешкодили дві бомби / Фото з відкритих джерел

Дві англійські бомби часів Другої світової війни було знешкоджено в місті Кан на північному заході Франції.

Про це повідомляє видання Parisien.

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Знешкодження двох бомб в Кані: операція успішно завершена,
– йдеться в Twitter префектури.

За даними газети, дві бомби, кожна вагою понад 200 кілограмів були знешкоджені в неділю після полудня, в найближчі місяці бомби будуть знищені.

Зазначається, що близько 1200 людей було евакуйовано на час проведення операції. Префектура департаменту попросила жителів проявити пильність через велику кількість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни в регіоні.

 

Теги: Великобританія Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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