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У Франції знову скасували третину авіарейсів

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Air France
Air France / Фото з вільних джерел

У середу, 11 квітня, французький національний авіаперевізник Air France скасовує 30% авіарейсів. З 4 рейсів, які прямують за маршрутом Париж – Київ, скасували один.

На роботу не вийде кожен п'ятий екіпаж, повідомляє Accosiated Press. Через страйк компанія втратить 170 мільйонів євро.

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Відомо, що робота 25% рейсів на короткі дистанції в та з паризького аеропорту "Орлі" та французьких регіонів буде порушена.

Компанія може підвищити зарплату працівникам на 2%, в той час, як пілоти та бортпровідники вимагають принаймні підвищення на 6%.Востаннє працівникам авіакомпанії підвищували заробітну плату у 2011.

Також страйкують працівники авіакомпанії Lufthansa та найбільших аеропортів країни – Франкфурта, Кельна та Мюнхена.

Нагадаємо, що у Франції 3 квітня розпочався один з наймасштабніших страйків. Французи виступають проти нового кодексу праці, який запропонував уряд і президент Еммануель Макрон.

Теги: авіація Новини Франції протести
Джерело: 24 Канал
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