У Франції зняли фільм про расизм у футболі із зірковими гравцями
Колишній півзахисник збірної Франції Олів’є Дакур невдовзі випустить кінофільм про расизм у футболі.
Кінофільм матиме назву "Я не мавпа". Прем’єра стрічки запланована на 6 січня.
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У зйомках взяли участь такі відомі футболісти, як Самюель Ето’о, Патрік Вієйра, Маріо Балотеллі та Самюель Умтіті. Також у фільмі глядачі побачать президента ФІФА Джанні Інфантіно.
Прем’єра кінострічки відбудеться на французькому телеканалі – Canal +.
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Джерело: 24 Канал
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