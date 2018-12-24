У Франції зняли фільм про расизм у футболі із зірковими гравцями

Колишній півзахисник збірної Франції Олів’є Дакур невдовзі випустить кінофільм про расизм у футболі.

Кінофільм матиме назву "Я не мавпа". Прем’єра стрічки запланована на 6 січня.

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У зйомках взяли участь такі відомі футболісти, як Самюель Ето’о, Патрік Вієйра, Маріо Балотеллі та Самюель Умтіті. Також у фільмі глядачі побачать президента ФІФА Джанні Інфантіно.

"Je ne suis pas un singe", le racisme dans le football.



Un nouveau documentaire d'@dacourtolivier et @Marc_Sauvourel à découvrir dimanche 6 Janvier à 21H sur @canalplus : https://t.co/B8HFMj9ni9 pic.twitter.com/i0HLeMkeln — Canal Football Club (@CanalFootClub) 23 декабря 2018 г.

Прем’єра кінострічки відбудеться на французькому телеканалі – Canal +.

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