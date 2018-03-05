У Френсіс Макдорманд вкрали "Оскар"
У американської акторки Френсіс Макдорманд, яка отримала нагороду "Оскар" у 2018 році за найкращу жіночу роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі", вкрали статуетку.
Як пише NME, все трапилося на вечірці після нагородження. Актриса доволі необачно поклала статуетку під час спілкування з іншими гостями. Цим і скористався невідомий чоловік, який схопив статуетку та втік.
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Однак все для акторки закінчилося якнайкраще. Журналістка видання The New York Times Кара Баклі написала в своєму Twitter, що викрадача зупинив один з фотографів, він забрав у злодія статуетку перш, ніж той зник у натовпі.
Статуетку повернули актрисі. Макдорманд попросила відпустити крадія.
До слова, у 2016 році актор Леонардо ді Капріо так святкував свою перемогу на "Оскарі", що забув статуетку в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.