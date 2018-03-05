У Френсіс Макдорманд вкрали "Оскар"

У американської акторки Френсіс Макдорманд, яка отримала нагороду "Оскар" у 2018 році за найкращу жіночу роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі", вкрали статуетку.

Як пише NME, все трапилося на вечірці після нагородження. Актриса доволі необачно поклала статуетку під час спілкування з іншими гостями. Цим і скористався невідомий чоловік, який схопив статуетку та втік.

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Однак все для акторки закінчилося якнайкраще. Журналістка видання The New York Times Кара Баклі написала в своєму Twitter, що викрадача зупинив один з фотографів, він забрав у злодія статуетку перш, ніж той зник у натовпі.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 березня 2018 р.

Статуетку повернули актрисі. Макдорманд попросила відпустити крадія.

До слова, у 2016 році актор Леонардо ді Капріо так святкував свою перемогу на "Оскарі", що забув статуетку в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.