ФСБ РФ провела спецоперацію зі знищення 77 кілограм яблук
Управління Россільгоспнагляду у Свердловській області при підтримці співробітників регіонального ФСБ провело спецоперацію, в результаті якої було вилучено і знищено 77 кілограм яблук.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Яблука були вилучені на одній з овочевих баз Єкатеринбурга. На якій саме, не уточнюється, так як ця інформація відноситься до числа оперативних розробок ФСБ.
В Россільгоспнагляді сказали, що в ході заходу на одному зі складів виявлені заборонені до ввезення в Російську Федерацію підкарантинні матеріали – шість коробок свіжих яблук невстановленого походження".
Яблука були вилучені з продажу. Їх терміново вивезли за 70 кілометрів від уральської столиці на полігон заводу "Інтер" і там знищили: спочатку розчавили ковшем фронтального навантажувача, потім переїхали колесами і засипали землею.
Відео знищення яблук:
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