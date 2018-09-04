ФСБ РФ провела спецоперацію зі знищення 77 кілограм яблук

Управління Россільгоспнагляду у Свердловській області при підтримці співробітників регіонального ФСБ провело спецоперацію, в результаті якої було вилучено і знищено 77 кілограм яблук.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Яблука були вилучені на одній з овочевих баз Єкатеринбурга. На якій саме, не уточнюється, так як ця інформація відноситься до числа оперативних розробок ФСБ.

В Россільгоспнагляді сказали, що в ході заходу на одному зі складів виявлені ​​заборонені до ввезення в Російську Федерацію підкарантинні матеріали – шість коробок свіжих яблук невстановленого походження".

Яблука були вилучені з продажу. Їх терміново вивезли за 70 кілометрів від уральської столиці на полігон заводу "Інтер" і там знищили: спочатку розчавили ковшем фронтального навантажувача, потім переїхали колесами і засипали землею.

Відео знищення яблук: