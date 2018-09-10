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У ФСБ звинуватили Україну в співпраці з "Ісламською державою" для вбивства ватажка бойовиків

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ФСБ звинуватила Україну у співпраці з "Ісламською державою" для вбивства ватажка "ДНР"
ФСБ звинуватила Україну у співпраці з "Ісламською державою" для вбивства ватажка "ДНР" / Фото з відкритих джерел

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють, що затримали члена терористичної організації "Ісламська держава". Він нібито готував вбивство одного з ватажків проросійських бойовиків , за що мав отримати 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє ТАСС.

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Видання пише, що 9 вересня Федеральна служба безпеки Росії затримала Меджида Магомедова 1988 року народження на території Смоленської області. Він нібито є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Магомедов за завданням Служби безпеки України та керівників "Правого сектора" планував вчинення вбивства одного з лідерів ополчення самопроголошеної ДНР,
– заявляє видання.

Затриманий нібито повідомив російським працівникам ФСБ, що українські спецслужби співпрацюють з бойовиками "Ісламської держави" для організації терактів у Росії і усунення ватажків проросійських бойовиків.

Російське видання "РИА Новости", посилаючись на відео ФСБ, заявляє, що за усунення одного з ватажків "ДНР" Меджиду Магомедову пропонували 10 тисяч доларів. Однак самого відео російські ЗМІ не опублікували.

Магомедов заявив, що він отримав завдання убити командира бойовиків "ДНР", який проживав в Смоленській області. Згодом зустрівся із представником СБУ для отримання подальших інструкцій.

Російське видання ТАСС пише, що в Україні Магомедов повинен був пройти "навчання в таборі бойовиків по використанню дронів, щоб в подальшому можна було скидати бомби на території Росії, робити диверсії і терористичні акти".

Окрім цього, "РИА Новости" повідомляють, що Магомедов вже отримав 300 від співробітника СБУ на власні потреби.  Проте у ТАСС заявляють про суму 1000 доларів.

Нагадаємо 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

 

 

Теги: Новини політики Новини України Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Росії ФСБ СБУ
Джерело: 24 Канал
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