Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ про вибори в Україні

Посли країн Великої сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

Водночас країни G7 закликали кандидатів у президенти дотримуватися норм закону під час підготовки і проведення другого туру виборів.

Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

Посли G7 вітають попередні висновки ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів в Україні, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі і в основному в мирній і безпечній атмосфері,

– йдеться в повідомленні.

Раніше Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.

Крім того, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.

Дивіться відео про головне на президентських виборах 2019: