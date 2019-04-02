Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ про вибори в Україні
Посли країн Великої сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.
Водночас країни G7 закликали кандидатів у президенти дотримуватися норм закону під час підготовки і проведення другого туру виборів.
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Посли G7 вітають попередні висновки ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів в Україні, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі і в основному в мирній і безпечній атмосфері,
– йдеться в повідомленні.
Раніше Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.
Крім того, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.
Дивіться відео про головне на президентських виборах 2019: