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      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео

      1900 Читать новость на русском
      Вибух У Гаазі
      Вибух У Гаазі / twitter.com/regio15

      У Голландії у місті Гаага стався вибух, який призвів до обвалення декількох житлових будинків. Під завалами досі знаходяться люди.

      Прогриміло на вулиці Яна ван дер Хайденстраата. В результаті вибуху було завалено кілька будинків, повідомляє Disctrict8.

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      Досі залишається невідомим, скільки людей знаходилося в будинках і яка кількість зараз під завалами.

      З місця події поки евакуйовано двох постраждалих.

      Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Рятувальні служби провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, так як присутня ймовірність дальшого обвалу.

       

      Теги: Жертви Нідерланди Вибух
      Джерело: 24 Канал
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