У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео

У Голландії у місті Гаага стався вибух, який призвів до обвалення декількох житлових будинків. Під завалами досі знаходяться люди.

Прогриміло на вулиці Яна ван дер Хайденстраата. В результаті вибуху було завалено кілька будинків, повідомляє Disctrict8.

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Досі залишається невідомим, скільки людей знаходилося в будинках і яка кількість зараз під завалами.

З місця події поки евакуйовано двох постраждалих.

Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Рятувальні служби провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, так як присутня ймовірність дальшого обвалу.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) January 27, 2019