У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден

У Гаазі 21 листопада почалися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу, сформованого відповідно до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Ці слухання стосуються захоплених Росією українських військових кораблів та моряків, але вони мають процедурний характер, повідомила заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. Тобто за результатом цих слухань Арбітраж прийме своє перше рішення та затвердить правила своєї роботи, визначить назву справи та засади транспарентності, а саме можливість доступу широкого загалу до матеріалів справи, а також можливість трансляції слухань в режимі онлайн.

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Сьогодні відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами. Зважаючи на суттєву різницю у підходах сторін до найбільш чутливих питань, досягти згоди не вдалося. Отже, вже завтра Арбітраж ухвалить правила процедури своєї діяльності з урахуванням сьогоднішніх слухань та власного розуміння. Покладаємося на мудрість та прогресивність членів Арбітражу,

– мовиться у повідомленні Зеркаль.

Зеркаль наголосила, що Україна наполягає на тому, що справа є терміновою. Адже не зважаючи на те, що у вересні Росія звільнила українських моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто Росія і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків.

А 18 листопада – майже через рік після захоплення українських кораблів – Росія повернула судна Україні, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання і документи. Зеркаль наголосила, що таким чином, Росія продовжує порушувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права.

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Трибунал має покласти край цим триваючим порушенням. Відтак, Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції,

– написала Зеркаль у своєму фейсбуці.

Вона додала, що незважаючи на те, що предметом справи є одне просте питання – кричуще порушення Росією фундаментального принципу міжнародного морського права – абсолютного імунітету військових суден та членів їхніх екіпажів, РФ намагається вибороти стільки ж часу для розгляду цієї справи, як і у справі щодо порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. Крім того, Росія прагне зробити слухання максимально закритими.

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