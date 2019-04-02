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      У "Газпромі" вирішили виділити більше газу для окупованого Донбасу

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      "Газпром" збільшив обсяги постачання газу на окуповані частини Донбасу
      "Газпром" збільшив обсяги постачання газу на окуповані частини Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Російський газовий монополіст "Газпром" у 2018 році виділив тимчасово окупованій частині Донбасу на 12,8% більше газу, ніж минулого року.

      Загалом, у 2018 році Газпром поставив на окуповані частини Донбасу 2,73 мільярда кубометрів газу, пише "Ліга.Бізнес".

      Читайте також: Як Данія може ускладнити життя "Газпрому" і до чого тут Україна

      Як зазначено у річній фінансовій звітності, це на 311 мільйонів кубометрів більше, ніж у 2017 році. Хоча компанія перестала виставляти Україні рахунок за газ для окупованого Донбасу з 2017 року, однак у офіційній звітності називає його продании до України.

      Зазначимо, що "Україна" не закуповує газ напряму у "Газпрому".

      У чому суть конфілкту між "Нафтогазом" із "Газпромом"?28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

      ЯКИМИ СЬОГОДНІ Є ГАЗОВІ ВЗАЄМИНИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ:
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      Теги: Новини політики Новини України Газ Війна на Донбасі Новини Росії Газпром
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