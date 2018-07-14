21:01
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

У Гельсінки готель, в якому має жити Трамп під час саміту, огороджують металевим парканом

124 Читать новость на русском
Готель, у якому має жити Трамп під час саміту, огороджують металевим парканом
Готель, у якому має жити Трамп під час саміту, огороджують металевим парканом / ria.ru

У столиці Фінляндії Гельсінки розпочали огороджувати металевим парканом готель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, де має оселитися президент США Дональд Трамп на час саміту з російським президентом Володимиром Путіним. Також у готелі поліція ставить рамки металошукачів навколо готелю.

Про це повідомляє РІА-Новини.

Читайте також: Зустріч Путіна і Трампа: відомі точні час, місце і регламент зустрічі

Наразі доступ до готелю вільний, проте поряд з готелем чергує поліція. Згідно з розцінками, вартість номеру у готелі – 135 євро. Проте на неділю і понеділок, коли в готелі повинен жити Дональд Трамп, взяти номер уже не можна: найближчі доступні номери з'являються тільки у вівторок, на наступний день після саміту.

Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.

Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Фінляндія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
сьогодні, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 235
Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
сьогодні, 19:35 Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
294
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сьогодні, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 670
Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
сьогодні, 18:00 Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
Сергій Лещенко 552
Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
сьогодні, 17:00 Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
Роман Семенуха 1436
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
У Росії скасували виступи українського виконавця через "неприйнятні висловлювання"
 1 лютого , 23:17
Готівковий курс валют 15 березня: гривня продовжує стрімко дешевшати
 15 березня , 19:52
Депутатське харчування: опубліковані свіжі ціни з їдальні Верховної Ради
 16 січня , 14:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук