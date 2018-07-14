У Гельсінки готель, в якому має жити Трамп під час саміту, огороджують металевим парканом

У столиці Фінляндії Гельсінки розпочали огороджувати металевим парканом готель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, де має оселитися президент США Дональд Трамп на час саміту з російським президентом Володимиром Путіним. Також у готелі поліція ставить рамки металошукачів навколо готелю.

Про це повідомляє РІА-Новини.

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Наразі доступ до готелю вільний, проте поряд з готелем чергує поліція. Згідно з розцінками, вартість номеру у готелі – 135 євро. Проте на неділю і понеділок, коли в готелі повинен жити Дональд Трамп, взяти номер уже не можна: найближчі доступні номери з'являються тільки у вівторок, на наступний день після саміту.

Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.