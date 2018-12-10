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      У Генштабі ЗСУ підтвердили випадки вилову призовників на вулицях

      860 Читать новость на русском
      Артур Артеменко
      Артур Артеменко / Mil.gov.ua

      У Генштабі Збройних сил України підтвердили факти вилову призовників на вулицях, про які раніше повідомляли деякі ЗМІ. У відомстві такі інциденти назвали перегинами на місцях окремих воєнкомів.

      Про це на брифінгу розповів начальник головного управління персоналу, заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко.

      Напередодні ЗМІ повідомляли, що у Рівному працівники військкомату зупинили посеред вулиці молодика і намагалися відвезти його до військкомату. Схожа ситуація сталася і з киянином біля станції метро "Лісова".

      Читайте також: У Генштабі повідомили, скільки людей входять до резерву першої черги ЗСУ

      При цьому 9 грудня в Сухопутних військах ЗСУ таку інформацію називали фейками: "нерідко у мережі публікують фотознімки військових у громадських місцях та підписують, що нібито військові комісаріати проводять облави і "крадуть" людей прямо на вулицях".

      Артеменко у свою чергу запевнив, що керівництво Генштабу засуджує такі дії працівників військкоматів.

      План по військовослужбовцях строкової служби виконаний. Ми не відчуваємо браку в ресурсах. Діяти таким чином неприпустимо. Ті дії, які мали місце на станції метро "Лісова" і позавчора в Рівному, – це поодинокі випадки,
      – запевнив заступник начальника Генштабу ЗСУ, додавши, що в Рівному щодо інциденту працюватиме комісія.

      "Я впевнений, що посадові особи, які цю ситуацію спровокували, будуть покарані", – додав Артеменко.

      Він зауважив, що причетні до інциденту в Києві посадові особи вже покарані, а чоловікам, до яких пристають військові, Артеменко порадив негайно викликати поліцію.

      Нагадаємо, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Києва Рівне
      Джерело: 24 канал
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