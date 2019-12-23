У Гідропарку в Києві застрелили чоловіка: нападника шукають

Удень 23 грудня у Гідропарку в Києві від пострілу загинув чоловік. Поліцейські оголосили спецоперацію для пошуку вбивці.

Про напад на чоловіка повідомила очевидиця. Як розповіли у поліції, на місці інциденту медики встановили, що чоловік від пострілу загинув.

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Поліцейські оголосили спецоперацію із пошуку зловмисника. Наразі вони встановлюють усі обставини та спілкуються із ймовірними свідками. Оголошено про план "Сирена".

Як повідомляє кореспондент 24 каналу, на вигляд загиблому чоловікові 40-50 років.



У Гідропарку застрелили чоловіка / фото: Катерини Степанової, 24 канал