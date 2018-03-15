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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

У гірськолижному комплексі масово отруїлися люди, серед них діти

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Гірськолижний комплекс
Гірськолижний комплекс / Фото з вільних джерел

У селі Плай на Львівщині масово отруїлися люди, які відпочивали у гірськолижному комплексі, наразі до лікарів звернулося 9 людей.

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби України у Львівській області.

"Протягом доби 11 березня за медичною допомогою звернулося 9 осіб, з них 4 дітей віком 4,5,8 та 11 років, які перебували на відпочинку в готелі "Карпатська ружа" гірськолижного комплексу Плай у селі Плав’є, Сколівського району", – зазначено у повідомленні.

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Відомо, що постраждалі харчувалися в готелі ресторану. Всіх потерпілих оглянули лікарі, вони скаржилися на нудоту, блювоту, біль в животі та підвищення температури тіла.

6 особам, в тому числі дитині 5 років при поступленні встановлено діагноз "Гостра кишкова інфекція", 2 дітям – "функціональні порушення травлення", 1 дитині – "ацетономічна блювота. Гострий гастрит",
– додали у повідомленні.

Двох дітей госпіталізували до лікарні, наразі їх виписали зі стаціонару.

Заклад закрито напередодні у зв’язку з припиненням роботи з метою проведення ремонту, що не дало можливості встановити джерело, причини та умови виникнення спалаху.

Факт отруєння скерували до Львівської обласної прокуратури, ГУ НП у Львівській області та Львівської обласної держадміністрації.

До слова, поліція розслідує загибель 8 осіб, тіла яких були виявлені в одній з квартир у Бердичеві. За попередньою версією, усі вони отруїлися чадним газом.

Теги: Новини України отруєння Новини Львова Діти
Джерело: 24 Канал
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