У Gmail відбудуться серйозні зміни: фото

Компанія Google повідомила про масштабний редизайн веб-версії своєї пошти Gmail. Окрім того, в компанії обіцяють нові функції пошти.

Про це пише The Verge.

Офіційно оновлена версія Gmail з’явиться у найближчі тижні і буде доступна для тесту звичайним користувачам.

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Зокрема, у пошті зміняться:

новий "свіжий і чистий" інтерфейс; спрощений доступ до додатків, таких як Google Calendar, з поштового інтерфейсу; "розумні відповіді" – ця опція вже доступна в мобільній версії пошти і дає змогу відповідати на листи готовими короткими повідомленнями, наприклад, "понеділок мені підходить" (якщо в листі згадувався понеділок); можливість вмикати для пошти snooze-режим: вибрані листи з'являться у "Вхідних" в певні години; офлайн-підтримка.

Журналісти вже дістали скріншоти нової версії Gmail, яку зараз тестують в компанії. Як свідчать фото, у новій версії пошти буде бічна панель для роботи з додатками на зразок Календаря.

Також з’являться різні формати відображення листів у "Вхідних": від компактного, який збільшує кількість повідомлень, видимих ​​на одній сторінці, до підкреслює листи з вкладеннями.

Як зміниться Gmail

Розробники обіцяють "свіжий і чистий" інтерфейс

Нова версія буде доступна через кілька тижнів