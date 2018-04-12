У Gmail відбудуться серйозні зміни: фото
Компанія Google повідомила про масштабний редизайн веб-версії своєї пошти Gmail. Окрім того, в компанії обіцяють нові функції пошти.
Про це пише The Verge.
Офіційно оновлена версія Gmail з’явиться у найближчі тижні і буде доступна для тесту звичайним користувачам.
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Зокрема, у пошті зміняться:
- новий "свіжий і чистий" інтерфейс;
- спрощений доступ до додатків, таких як Google Calendar, з поштового інтерфейсу;
- "розумні відповіді" – ця опція вже доступна в мобільній версії пошти і дає змогу відповідати на листи готовими короткими повідомленнями, наприклад, "понеділок мені підходить" (якщо в листі згадувався понеділок);
- можливість вмикати для пошти snooze-режим: вибрані листи з'являться у "Вхідних" в певні години;
- офлайн-підтримка.
Журналісти вже дістали скріншоти нової версії Gmail, яку зараз тестують в компанії. Як свідчать фото, у новій версії пошти буде бічна панель для роботи з додатками на зразок Календаря.
Також з’являться різні формати відображення листів у "Вхідних": від компактного, який збільшує кількість повідомлень, видимих на одній сторінці, до підкреслює листи з вкладеннями.
Як зміниться Gmail
Розробники обіцяють "свіжий і чистий" інтерфейс
Нова версія буде доступна через кілька тижнів