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      У "Голосі" пояснили, чому Вакарчук більше не голова партії

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      Святослав Вакарчук більше не головує у "Голосі" / 24 канал

      Святослав Вакарчук після з'їзду своєї партії "Голос" оголосив, що йде у відставку з посади голови політсили. Тепер він матиме більше часу для того, аби займатися політичними справами, зокрема зустрічатися з виборцями та міжнародними партнерами.

      Головне завдання Вакарчука у тому, аби приводити в політику нових чесних професійних людей. Цим він і продовжить займатися, пояснив прессекретар "Голосу" Ярема Дух, передає Укрінформ.

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      Прессекретар додав, що Святослав Вакарчук залишається моральним авторитетом партії. Натомість менеджерською роботою займатиметься Кіра Рудик.

      Святослав Вакарчук зможе більше часу присвятити власне політичним справам: зустрічі з виборцями, міжнародними партнерами й, головне – створенню широкого кола всіх тих, кому не все одно, 
      – зазначив Дух.

      Водночас він підкреслив, що обрання напередодні народної депутатки Кіри Рудик на посаду голови партії "Голос" сприятиме підготовці до місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року.

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      Хто тепер головує у партії "Голос"

      Після з'їзду партії "Голос" Вакарчук передав свої повноваження Кірі Рудик, тепер вона керуватиме партією. Рудик є першою заступницею голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

      Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine. Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Місцеві вибори 2020 Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Новини політики
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