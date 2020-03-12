У "Голосі" пояснили, чому Вакарчук більше не голова партії

Святослав Вакарчук після з'їзду своєї партії "Голос" оголосив, що йде у відставку з посади голови політсили. Тепер він матиме більше часу для того, аби займатися політичними справами, зокрема зустрічатися з виборцями та міжнародними партнерами.

Головне завдання Вакарчука у тому, аби приводити в політику нових чесних професійних людей. Цим він і продовжить займатися, пояснив прессекретар "Голосу" Ярема Дух, передає Укрінформ.

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Прессекретар додав, що Святослав Вакарчук залишається моральним авторитетом партії. Натомість менеджерською роботою займатиметься Кіра Рудик.

Святослав Вакарчук зможе більше часу присвятити власне політичним справам: зустрічі з виборцями, міжнародними партнерами й, головне – створенню широкого кола всіх тих, кому не все одно,

– зазначив Дух.

Водночас він підкреслив, що обрання напередодні народної депутатки Кіри Рудик на посаду голови партії "Голос" сприятиме підготовці до місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року.

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Хто тепер головує у партії "Голос"

Після з'їзду партії "Голос" Вакарчук передав свої повноваження Кірі Рудик, тепер вона керуватиме партією. Рудик є першою заступницею голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine. Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring.