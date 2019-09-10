У голови ОП Андрія Богдана два нових заступники, Смирнов та Жовква: що про них відомо

Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Офісу Президента. Це юрист Андрій Смирнов та дипломат Ігор Жовква.

Відповідні укази 675/2019 і 676/2019 вже оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

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Андрій Смирнов

Юрист та адвокат, депутат Дніпропетровської обласної ради. У медіапросторі відомий тим, що займався справою ексголови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, а також директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" Володимира Сивака й ексміністра юстиції Олени Лукаш.



Андрій Смирнов – заступник голови ОП / Фото "Дніпроград"

Смирнов уже встиг подякувати за призначення та довіру у своєму фейсбуці, а також пообіцяв повернутися до своїх "токсичних та не дуже клієнтів".

Ігор Жовква

Політолог-міжнародник, дипломат. Має ранг Надзвичайного та повноважного посла. Заслужений працівник освіти, кандидат наук. З 2014 року працював в Адміністрації Президента, де очолював Головний департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції.



Ігор Жовква – заступник голови ОП / Фото з фейсбука самого Ігоря Жовкви

Смирнов та Жовква обійняли посади заступників, з яких пішли Рябошапка та Гончарук.

Руслан Рябошапка став Генпрокурором, а Олексій Гончарук – Прем'єр-міністром України.

Хто зараз очолює Офіс Президента? Головою ОП є Андрій Богдан.

Перший заступник – Сергій Трофімов.

Заступники: Анна Коваленко, Юрій Костюк, Кирило Тимошенко.

Керівник апарату – Олексій Дніпров.