У Головпоштамті на Майдані Незалежності можуть відкрити готель: що про це відомо

"Укрпошта" може позбутись головного поштового відділення на Майдані Незалежності у центрі Києва. У цій будівлі можуть відкрити готель.

До серпня 2018-го компанія заробляла 11-14 мільйонів гривень на рік від здачі майна в оренду. За підрахунками гендиректора, у 2019-му, цей показник зросте до 63 мільйонів гривень на рік, інформує "НВ Бізнес".

Дивіться також: Під "мостом Кличка" хотіли збудувати готель з розважальним комплексом: що відомо

Сьогодні тільки один Головпоштамт на Хрещатику приносить 18 млн грн на рік, тобто більше, ніж вся Укрпошта по всій Україні. Основними орендарями, зокрема, є "Розетка" і "Водафон". Мета — вийти через рік на 100 млн грн,

– зазначив Ігор Смілянський.

Як тільки буде отримано законодавчий дозвіл, будівлю Головпоштамту та інші будівлі, в яких не матиме потреби держпідприємство можна буде продати. На переконання керівництва держпідприємства, у 7-поверховій будівлі на Хрещатику можна було б відкрити готель в центрі Києва.

Натепер "Укрпошта" внесена в список компаній, які не підлягають приватизації, тому жоден квадратний метр її нерухомості не може бути проданий.

Що відомо про будівлю Головпоштамту на Хрещатику?Будівлю почали споруджувати ще у 1914-му році, проте Перша світова війна зупинила роботи. Будівництво поштамту відновили у 1930-х роках, але зведена споруда була зруйнована внаслідок вибуху у 1941 році.



Сучасний будинок на Майдані Незалежності був збудований у 1950-ті у період відновлювальних робіт після Другої світової війни. Цей проект став першим масштабним проектом реконструкції Хрещатика у стилі так званого "сталінського бароко".



2 серпня 1989 року внаслідок обвалу колон біля головного входу у головпоштамт загинуло 11 людей, які намагались сховатись тут від негоди. Причиною трагедії назвали будівельні роботи, в ході яких відбувався демонтаж облицювальної плитки колон.



Будівлю "Укрпошти" на Хрещатику хочуть продати / Фото: the-village.com.ua

Що треба знати про будівлю "Укрпошти" на Хрещатику: дивіться відео

У будівлі загальною площею майже 20 тисяч метрів квадратних на сьогодні працює приблизно 1300 осіб. Утримання споруди обходиться приблизно в 11 млн грн на рік, ще 10 мільйонів доведеться витратити на ремонт фасаду.

Читайте також: Скільки можна заробити на оренді Адміністрації Президента на Банковій

Гендиректор Ігор Смілянський пригрозив, що з 2020 року "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом і висунув умови.