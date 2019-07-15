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      У Головпоштамті на Майдані Незалежності можуть відкрити готель: що про це відомо

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      Будівлю Головпоштамту в центрі Києва можуть перетворити на готель
      Будівлю Головпоштамту в центрі Києва можуть перетворити на готель / Getty images

      "Укрпошта" може позбутись головного поштового відділення на Майдані Незалежності у центрі Києва. У цій будівлі можуть відкрити готель.

      До серпня 2018-го компанія заробляла 11-14 мільйонів гривень на рік від здачі майна в оренду. За підрахунками гендиректора, у 2019-му, цей показник зросте до 63 мільйонів гривень на рік, інформує "НВ Бізнес".

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      Сьогодні тільки один Головпоштамт на Хрещатику приносить 18 млн грн на рік, тобто більше, ніж вся Укрпошта по всій Україні. Основними орендарями, зокрема, є "Розетка" і "Водафон". Мета — вийти через рік на 100 млн грн,
      – зазначив Ігор Смілянський.

      Як тільки буде отримано законодавчий дозвіл, будівлю Головпоштамту та інші будівлі, в яких не матиме потреби держпідприємство можна буде продати. На переконання керівництва держпідприємства, у 7-поверховій будівлі на Хрещатику можна було б відкрити готель в центрі Києва.

      Натепер "Укрпошта" внесена в список компаній, які не підлягають приватизації, тому жоден квадратний метр її нерухомості не може бути проданий.

      Що відомо про будівлю Головпоштамту на Хрещатику?Будівлю почали споруджувати ще у 1914-му році, проте Перша світова війна зупинила роботи. Будівництво поштамту відновили у 1930-х роках, але зведена споруда була зруйнована внаслідок вибуху у 1941 році.

      Сучасний будинок на Майдані Незалежності був збудований у 1950-ті у період відновлювальних робіт після Другої світової війни. Цей проект став першим масштабним проектом реконструкції Хрещатика у стилі так званого "сталінського бароко".

      2 серпня 1989 року внаслідок обвалу колон біля головного входу у головпоштамт загинуло 11 людей, які намагались сховатись тут від негоди. Причиною трагедії назвали будівельні роботи, в ході яких відбувався демонтаж облицювальної плитки колон.

      Укрпошта будівля Хрещатик
      Будівлю "Укрпошти" на Хрещатику хочуть продати / Фото: the-village.com.ua

      Що треба знати про будівлю "Укрпошти" на Хрещатику: дивіться відео

      У будівлі загальною площею майже 20 тисяч метрів квадратних на сьогодні працює приблизно 1300 осіб. Утримання споруди обходиться приблизно в 11 млн грн на рік, ще 10 мільйонів доведеться витратити на ремонт фасаду.

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      Гендиректор Ігор Смілянський пригрозив, що з 2020 року "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом і висунув умови.

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Продаж нерухомості Оренда нерухомості Укрпошта
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