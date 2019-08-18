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      У Гонконгу зірвали китайський прапор, на вулицях – чверть населення міста, 1,7 мільйона людей

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      Чверть мешканців Гонконгу вийшли на акцію протесту
      Чверть мешканців Гонконгу вийшли на акцію протесту / Getty Images

      Влада Гонконгу давала дозвіл на проведення акції протесту виключно в парку Вікторії. Утім, демонстранти таки пішли вулицями міста, попри дощ. Інформації про масштабні сутички наразі не надходило, однак відомо про випадки, коли мітингарі зривали китайські прапори.

      Організатори нарахували приблизно 1 мільйон 700 тисяч людей, які приєдналися до акції протесту проти влади в Гонконгу в неділю, 18 серпня. Про це написала газета South China Morning Post. За версією поліції, демонстрантів було лише 128 тисяч.

      Читайте також витяг із блоку Івана Яковини: Китай готує силове придушення у Гонконгу?

      Офіційний Пекін неодноразово заявляв, що в разі значних заворушень буде готовий вжити рішучих заходів. Наприклад, дипломат з китайського посольства в Лондоні Чень Вень сказав в ефірі BBC Radio 4: "Якщо ситуація вийде з-під контролю уряду Гонконгу, китайська влада не буде сидіти і дивитися на це. У нас достатньо влади і засобів придушити будь-які рухи".

      Тим часом опублікували відео, як невідомі особи зривають прапор КНР у Гонконгу:

      Що загалом відбувалося у Гонконгу 18 серпня, дивіться фото та відео:

      Гонконг
      Гонконг, протести та акція на захист демократії / Фото Getty Images

      Гонконг
      Поліція нарахувала лише 128 тисяч демонстрантів / Фото South China Morning Post

      Гонконг
      1,7 мільйона людей на вулицях, за свідченнями організаторів / Фото South China Morning Post

      Що відомо про Гонконг? Раніше це була колонія Великої Британії. У 1997 році Гонконг передали КНР, у складі якої місто стало особливим адміністративним районом. Живе у Гонконгу понад 7 мільйонів людей (дані станом на 2010 рік).

      Гонконг – розвинене у промисловому та економічному плані місто з прищепленими традиціями європейської демократії. Тож спроби утисків своєї автономії сприймають дуже гостро.

      Зокрема, у першій половині 2003 року в Гонконгу спалахнула епідемія атипової пневмонії. Керівник міста Дун Цзяньхуа начебто нічого не зробив для подолання хвороби, а ще й намагався змінити Конституцію Гонконгу, щоб можливими стали порушення прав і свобод. Тоді півмільйона людей вийшли на акцію протесту. Дун Цзяньхуа пішов у відставку – "через проблеми зі здоров'ям".

      Наприкінці вересня 2014 року спалахнула Парасолькова революція – проти планів китайського уряду взяти на себе право схвалювати кандидатів на гонконзьких виборах. Спершу протестували студенти. Але після того, як їх жорстоко розігнали, на протести вийшли батьки студентів, і навіть дідусі та бабусі. Тоді бажання Китаю відхилили, протестувальники перемогли.

      Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.

      Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконгу материковому Китаю.

      Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.

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      Теги: Китай Протести Протести у Гонконгу
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