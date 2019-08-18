У Гонконгу зірвали китайський прапор, на вулицях – чверть населення міста, 1,7 мільйона людей

Влада Гонконгу давала дозвіл на проведення акції протесту виключно в парку Вікторії. Утім, демонстранти таки пішли вулицями міста, попри дощ. Інформації про масштабні сутички наразі не надходило, однак відомо про випадки, коли мітингарі зривали китайські прапори.

Організатори нарахували приблизно 1 мільйон 700 тисяч людей, які приєдналися до акції протесту проти влади в Гонконгу в неділю, 18 серпня. Про це написала газета South China Morning Post. За версією поліції, демонстрантів було лише 128 тисяч.

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Офіційний Пекін неодноразово заявляв, що в разі значних заворушень буде готовий вжити рішучих заходів. Наприклад, дипломат з китайського посольства в Лондоні Чень Вень сказав в ефірі BBC Radio 4: "Якщо ситуація вийде з-під контролю уряду Гонконгу, китайська влада не буде сидіти і дивитися на це. У нас достатньо влади і засобів придушити будь-які рухи".

Тим часом опублікували відео, як невідомі особи зривають прапор КНР у Гонконгу:

Some radicals pull down the Chinese national flag at Sai Ying Pun in Hong Kong Island on Sunday in yet another incident of desecration of the national flag. #HongKong pic.twitter.com/BpFSrdznvV — China Daily (@ChinaDaily) August 18, 2019

Що загалом відбувалося у Гонконгу 18 серпня, дивіться фото та відео:



Гонконг, протести та акція на захист демократії / Фото Getty Images



Поліція нарахувала лише 128 тисяч демонстрантів / Фото South China Morning Post



1,7 мільйона людей на вулицях, за свідченнями організаторів / Фото South China Morning Post

Що відомо про Гонконг? Раніше це була колонія Великої Британії. У 1997 році Гонконг передали КНР, у складі якої місто стало особливим адміністративним районом. Живе у Гонконгу понад 7 мільйонів людей (дані станом на 2010 рік).



Гонконг – розвинене у промисловому та економічному плані місто з прищепленими традиціями європейської демократії. Тож спроби утисків своєї автономії сприймають дуже гостро.



Зокрема, у першій половині 2003 року в Гонконгу спалахнула епідемія атипової пневмонії. Керівник міста Дун Цзяньхуа начебто нічого не зробив для подолання хвороби, а ще й намагався змінити Конституцію Гонконгу, щоб можливими стали порушення прав і свобод. Тоді півмільйона людей вийшли на акцію протесту. Дун Цзяньхуа пішов у відставку – "через проблеми зі здоров'ям".



Наприкінці вересня 2014 року спалахнула Парасолькова революція – проти планів китайського уряду взяти на себе право схвалювати кандидатів на гонконзьких виборах. Спершу протестували студенти. Але після того, як їх жорстоко розігнали, на протести вийшли батьки студентів, і навіть дідусі та бабусі. Тоді бажання Китаю відхилили, протестувальники перемогли.

Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.



Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконгу материковому Китаю.



Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.