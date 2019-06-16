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      У Гонконгу знову неспокійно: тисячі активістів вийшли на вулиці з новими вимогами – фото

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      Протести у Гонконгу 16 червня
      Протести у Гонконгу 16 червня / Getty images

      У Гонконгу тисячі людей вийшли на нові акції протесту. Тепер вони вимагають повністю відмовитися від законопроекту про екстрадицію, а також – відставки губернатора.

      Після того, як понад мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію, уряд оголосив про припинення розгляду закону. 

      Що відомо про закон, проти якого протестують у Гонконзі?

      Цікаво: Порносайти припинили роботу в день протестів у Гонконзі, щоб люди вийшли на вулиці

      Поправка про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя – це новий закон, який з 9 червня розглядав гонконгський парламент. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      Проте після кровопролитних подій 12 червня, під час яких поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі, уряд пішов на поступки.

      Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці Гонконгу, передає BBC. Тепер тисячі людей закликають до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагають відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам. 

      протести Гонконг
      Гонконг протести
      Гонконг протести
      У Гонконгу знову протести/ фото Getty images

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      Теги: Новини політики Китай Протести у Гонконгу Протести
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