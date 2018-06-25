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У Google Chrome можна користуватись інтернетом офлайн: як це працює

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Як користуватись Google Chrome без інтернету
Як користуватись Google Chrome без інтернету / akillitelefon.com

Веб-браузер Google Chrome випустив цікаве оновлення – тепер у користувачів з'явилась можливість користуватись інтернетом без підключення до мережі. Послуга доступна для смартфонів на базі Android.

Про це повідомляє techgenyz.com.

Ця нова "розумна" функція працює доволі просто. Вона автоматично завантажує на смартфон чи планшет цікаві матеріали, які потім можна буде подивитися без підключення до інтернету.

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Щоправда цей контент автоматично завантажується при наявності Wi-Fi, тоді веб-браузер запускає спеціальний розумний алгоритм, який аналізує матеріали і завантажує ті, які з великою часткою ймовірності будуть прочитані користувачем вже без інтернету.

Google Chrome працює без інтернету

Google Chrome працює без інтернету

Наразі користуватися цією новою функцією можуть користувачі Індії, Індонезії, Бангладешу та Бразилії. Ці регіони обрали через відсутність швидкого мобільного інтернету за доступною ціною.

Однак, в компанії обіцяють, що незабаром така функція стане доступною і в користувачів із інших регіонів світу.

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Теги: Техно Інтернет Google Chrome
Джерело: 24 Канал
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