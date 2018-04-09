У Google Chrome можна пришвидшити запуск у кілька разів: інструкція

Уже кілька місяців можна помітити, що в Google Chrome є баг, через який він запускається надто повільно. Справа в тому, що браузер під час запуску перевіряє всі файли з історії сканування.

Про це пише akket.com.

Тож, якщо файлів з історії сканування багато, то процес перевірки буде відбуватися знову і знову, тим самим приводячи до сильної затримки в швидкості запуску веб-браузера.

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Цей недолік визнали і в Google.

Аби збільшити швидкість роботи Google Chrome в кілька разів, треба видалити всі завантажені файли, або ж перенести їх в іншу папку. В такому випадку браузер перестане виконувати перевірку, тож і запускатись буде значно швидше.

Для цього у верхньому меню налаштувань вибираєте "завантаження" і у розділі, що відкрилась, вибираємо кнопку "Видалити все", розміщену праворуч.

В результаті історія сканування буде видалена, але файли збережуться. Після очищення історії, необхідно повністю закрити Google Chrome і запустити заново. Якщо все було зроблено правильно, він запуститься дуже швидко.

Як пришвидшити запуск Google Chrome