У Google Chrome з’явилась нова корисна функція
Компанія Google представила нову версію браузера Chrome для iOS. Тепер у додатку доступна довгоочікувана функція експорту паролів.
Про це пише appleinsider.ru.
Оновлена версія програми (66) вже доступна в App Store.
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Аби отримати доступ до паролів вибираємо "Налаштування" і натискаємо на "Паролі". Експорт доступний в самому низу. Перед початком експерту Chrome ідентифікує користувача по Touch ID або Face ID.
Також версія 66 Chrome для iOS має виправлені дрібні баги і недоліки.
Що таке iOS? Це мобільна операційна система від Apple. Її розробили для iPhone, однак вона стала операційною системою для iPod Touch, iPad і Apple TV.
Джерело: 24 Канал
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