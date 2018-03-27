У Google Play можна підхопити новий вірус

У магазині додатків Google Play фахівці компанії SophosLabs виявили вірус, який маскувався під програми для зчитування QR-кодів і "розумні компаси".

Про це сказано у блозі компанії.

Так, вірус Andr/HiddnAd-AJ надсилав сповіщення користувачам, наприклад клікабельні посилання, і показував повноекранну рекламу.

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Як повідомили у компанії, додатки, які містили вірус, були завантажені більше 500 тисяч разів.

Заражена частина програми була замаскована під стандартну бібліотеку програмування Android, яку також вбудували в додатки.

Наразі компанія Google вже видалила всі шкідливі програми з магазину.