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У Google Play можна підхопити новий вірус

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У Google Play помітили вірус
У Google Play помітили вірус / neowin.net

У магазині додатків Google Play фахівці компанії SophosLabs виявили вірус, який маскувався під програми для зчитування QR-кодів і "розумні компаси".

Про це сказано у блозі компанії.

Так, вірус Andr/HiddnAd-AJ надсилав сповіщення користувачам, наприклад клікабельні посилання, і показував повноекранну рекламу.

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Як повідомили у компанії, додатки, які містили вірус, були завантажені більше 500 тисяч разів.

Заражена частина програми була замаскована під стандартну бібліотеку програмування Android, яку також вбудували в додатки.

Наразі компанія Google вже видалила всі шкідливі програми з магазину.

Теги: Техно Ґаджети Google Google Play
Джерело: 24 Канал
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