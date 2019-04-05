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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Господа є почуття гумору, – єпископ УГКЦ про створення Католицького університету

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      Український католицький університет
      Український католицький університет / supporting.ucu.edu.ua

      Ексклюзивно для журналістів 24 каналу владика Борис Ґудзяк розповів про створення одного з найуспішніший освітній проектів на теренах Східної Європи – Український католицький університет.

      Історія заснування

      Наприкінці 70-х владика Борис вперше приїхав в Україну. У 1988 році він стажувався у Києві як докторант. Тоді познайомився з підпільною церквою. 

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      "Я папі Івану-Павлу ІІ писав звіт про підпільну церкву. Це була велика непевність, був трепет. Але була певність, що в Україні треба бути. Рішення моє було прийняте після пропозиції блаженнішого Мирослава Любачівського. Він мене просив працювати над проектом університету, який стартував для відновлення Львівської Богословської академії", – розповів владика. 

      Дивіться відеокоментар Бориса Ґудзяка про створення УКУ:

      "Ми ставили питання – який університет потрібний країні, яка має вже багато сильних університетів? Ми хотіли відповісти на виклики тоталітаризму. На цей страх. На цю міжособисту недовіру", – пригадав президент Українського католицького університету.

      Дивіться фото Українського католицького університету:

      За його словами, важливим завданням було вирішити, як спілкуватися з людьми, як помагати молодим людям бути вільними у спілкуванні. Як робити професійні речі компетентно – без корупції та без плагіату.

      Побудував владика Борис від самих початків таке середовище, де цінності є на першому місці. Такі як чесність, доброзичливість, людяність. Ми кожного стараємося приймати такими, якими вони є, співпрацювати в рості кожної людини,
      – розповів ректор Українського католицького університету о. д-р Богдан Прах.

      Ректор Українського католицького університету розповів, що дуже складно було на початках знайти відповідних професорів, а тому шукати за кордоном, а також шукати кошти на відновлення.

      Фінансування університету 

      "Допомога приходила часто від несподіваних осіб. Не українці повірили в цей університет більше, ніж український істеблішмент (керівні кола, – 24 канал). Аж потім я зрозумів, що це Божий помисел. Бо, якщо на тебе не звертають увагу, принаймні тобі не перешкоджають", – зазначив Борис Ґудзяк. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вже скоро в Трапезній столи відсунуть до одного кута, стільці поставлять в ідеальні ряди, які займуть сотні людей. Ні, це не буде вистава, це буде урочисте відкриття навчального року та орієнтаційна сесія! І якщо урочисте відкриття ще можна уявити, то що ж таке орієнтаційна сесія? Ні, це не сесія, якої так бояться студенти Не слухайте наших старших студентів, які люблять лякати новеньких. Це час, коли ви можете перезнайомитись буквально зі всіма. Ви працюватимете в командах для покращення університету, гратимете в ігри, долучатиметеся до квестів, туситимете з новими одногрупниками та слухатиме історії (сподіваємося, що не страшні історії) від наших студентів старших курсів та викладачів про навчання в УКУ. Це час, коли ви можете нарешті дізнатись, чому ми всі навчаємось та працюємо саме тут. Вас познайомлять зі студентським, академічним та духовним життям нашого університету. Отже, не радимо вам пропускати цей чудовий захід, адже кожен день матиме свою тематику та особливість. Насолоджуйтесь цими чудовими днями перед навчанням та новим стартом у вашому житті, який називається студентське життя!

      Допис, поширений Ukrainian Catholic University (@ucu_official)

      За його словами, вони придбали територію, де Червона армія з Москви будувала культурний центр Прикарпатського військового округу.

      Там, де партія мала бавитись, де мала свою ідеологію, так би сказати, втілювати в соцреалістичні культурні заходи. Однак там сьогодні стоїть головний кампус Українського католицького університету. Мені здається, в Господа є почуття гумору,
      – наголосив президент Українського католицького університету.

      Недобудову для майбутнього університету, яка стоїть на чотирьох гектарах землі, була придбана за приблизно 30 тисяч умовних одиниць.

      "Нам не треба було великих грошей. Все обходилося з мінімальними витратами, але знаходилися люди, які в це вірили. Той, хто шукає гроші, ніколи їх не знайде. Треба плекати людські стосунки", – додав Ґудзяк. 

      Що відомо про Бориса Ґудзяка? Єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. У 2015 році став кавалером Ордену Почесного легіону. Його називають моральним авторитетом нації. Він народився та живе закордоном, але більшість свого часу працює на благо України.

      Дивіться повний випуск програми "Теорія великого виклику" про владику Бориса Ґудзяка за 5 квітня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Релігія Освіта Новини Львова УГКЦ
      Джерело: 24 канал
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