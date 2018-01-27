У ГПУ відмовляються оприлюднювати інформацію про конфісковане майно "сім'ї" Януковича: причина

Генпрокуратура не буде наразі оприлюднювати інформацію про заарештоване майно соратників екс-президента Віктора Януковича, хоч у 2017 році вони розсекречували подібну інформацію.

Про це повідомило видання "Українська правда" із посиланням на відповідь ГПУ після запиту голови експертної організації StateWatch.

У відомстві відмовились оприлюднювати перелік та суму арештованого майна президента-втікача і його поплічників. Зокрема, високпосадовців міністерств часів Миколи Азарова та Сергія Арбузова і нардепів усіх скликань, що числяться в розшуку МВС.

Причиною відмови назвали не обов'язковість цього. Мовялв, накопичення такої інформації не передбачено закнодавством та чинними правилами, прописаними в документах ГПУ.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал щодо грошей Януковича. Телеканал Al Jazeera оприлюднив засекречене рішення суду, згідно з яким в оточення екс-гаранта конфіскували славнозвісні 1,5 мільярди доларів. Там, зокрема, є інформація, що вивести гроші з України допомогла компанія, яку свого часу заснували люди з близького оточення президента Петра Порошенка.