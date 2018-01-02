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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У ГПУ відреагували на інформацію про список 120 осіб, причетних до збиття малайзійського Boeing

16:48, сьогодні 2052 Читать новость на русском
Бойовик на уламках збитого Boeing рейсу MH17
Бойовик на уламках збитого Boeing рейсу MH17

У Генеральній прокуратурі назвали російською пропагандою інформацію про те, що у вівторок, 2 січня, Нідерланди опублікують список зі 120 осіб, які причетні до збиття малайзійського Boeing в небі над Донбасом.

Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Повідомлення в ЗМІ про нібито намір оприлюднити прізвища міфічних 120 осіб, причетних до збиття малайзійського Боїнгу МН17, не відповідають дійсності та є нічим іншим, ніж спробою російської пропаганди відволікти увагу від звинувачень в смоленській трагедії", – заявив заступник генпрокурора.

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Він запевнив, що імена причетних до збиття літака будуть озвучені лише в міру оголошення їм підозр.

"Уряди України та Нідерландів продовжують координувати зусилля з метою притягнення винних осіб/держав до відповідальності за вчинення теракту в небі над Донбасом", – наголосив прокурор.

До слова, українська сторона не передала представникам "ЛДНР" свідка у справі про збиття малайзійського Boeing MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Теги: Новини України Новини політики Нідерланди Збитий Boeing 777 ГПУ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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