У Греції арештували шістьох українців: відома причина

Шість громадян України у Греції отримали різні терміни ув'язнення за звинуваченнями у перевезення біженців із країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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Так, вирок по 18 місяців ув’язнення отримали двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах в Туреччині. Ще четверо потрапили за ґрати на максимальні терміни.

Адвокат, якого найняла сім’я одного із затриманих, Дімітріус Кауніс розповів, що згідно з грецькими законами українці отримують 10-15 років в’язниці за кожного біженця на борту.

Саме тому терміни можуть сягати і декілька сотень років ув’язнення. За грецькими законами, у такому випадку за ґратами залишають на 25 років. Термін можуть зменшити, якщо в’язні відвідують школи при тюрмах,

– пояснив він.

Суди над шістьма українцями відбулися 4 вересня у грецькому місті Каламат. Грецька поліція раніше затримала за перевезення біженців три судна, на яких українці були членами екіпажу.

Дружина одного з ув’язнених, яка була на засіданні суду, розповіла, що її чоловіка затримали 17 грудня 2017 року. Роботу він знайшов через оголошення в інтернеті.

Зі слів дружини, йому запропонували працювати матросом на прогулянковій яхті в Туреччині. Вже через два тижні його та іншого українця-члена екіпажу яхти змусили перевозити біженців з Іраку в Італію.

Чоловікові та його напарнику грецький суд присудив 18 місяців за ґратами.

Ще четверо українців, члени екіпажів інших яхт, отримали максимальні терміни. Видання повідомляє, що їхні вироки сягають 25 і більше років.

Нагадаємо, раніше в Італії двох громадян України арештували за перевезення афганських мігрантів.