У Греції пором, на борту якого знаходилося майже 200 людей, протаранив причал: є поранені
Інцидент із пасажирським поромом стався у Греції у порту острова Ангістрі. Судно зі 198 людьми на борту протаранило причал. Інцидент стався близько 12.40 за місцевим часом.
Про це пише Ekathimerini.
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У виданні зазначають, що пором Achaeos, що обслуговує маршрут Егіна – Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангістрі у Саронічній затоці, однак замість цього врізався у причал.
Внаслідок зіткнення п’ятеро пасажирів отримали незначні ушкодження. Постраждалих направили до лікарні в Егіні. Четверо з них після надання допомоги залишили лікарню.
Джерело: 24 Канал
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