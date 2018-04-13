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У Греції пором, на борту якого знаходилося майже 200 людей, протаранив причал: є поранені

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У Греції пором, на борту якого знаходилося майже 200 людей, протаранив причал
У Греції пором, на борту якого знаходилося майже 200 людей, протаранив причал / ekathimerini.com

Інцидент із пасажирським поромом стався у Греції у порту острова Ангістрі. Судно зі 198 людьми на борту протаранило причал. Інцидент стався близько 12.40 за місцевим часом.

Про це пише Ekathimerini.

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У виданні зазначають, що пором Achaeos, що обслуговує маршрут Егіна – Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангістрі у Саронічній затоці, однак замість цього врізався у причал.

Внаслідок зіткнення п’ятеро пасажирів отримали незначні ушкодження. Постраждалих направили до лікарні в Егіні. Четверо з них після надання допомоги залишили лікарню.

Теги: Греція Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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