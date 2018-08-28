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У Греції розбився військовий літак: є загиблі

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У Греції розбився військовий літак
У Греції розбився військовий літак / Українська правда

У вівторок, 27 серпня, в Греції внаслідок катастрофи тренувального літака загинув один пілот, інший – постраждав.

Про це повідомив сайт Ekathimerin.

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Як зазначено у відомстві, внаслідок катастрофи тренувального літака загинув 39-річний капітан судна Ніколас Васілею. Рятувальники знайшли його тіло в самому салоні літака вже після інциденту.

Загиблий пілот літака Ніколас Васелію
Загиблий пілот літака Ніколас Васелію

Сам літак Т-2 Buckeye, коли трапилася аварія, перебував на відстані сімох миль від грецького міста Спарти.

Наразі стало відомо, що другий пілот вижив. Він зміг вистрибнути з літака з парашутом. Як повідомляють ЗМІ, потерпілий перебуває в лікартні в Каламаті, його стан здоров’я задовільний.

Зазначається, що обидва чоловіки були досвідченими пілоти, за їх плечима було 2500 годин досвіду. Нині проводиться розслідування щодо інциденту.

Нагадаємо, 26 серпня, у районі іранського міста Дізфуль розбився літак-винищувач F-5, що належить Військово-повітряним силам країни.

Теги: авіація Греція Жертви
Джерело: 24 канал
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