У Греції спалахнула пожежа на поромі з понад тисячею людей: фото

В ніч на середу, 29 серпня, у Греції на шляху до Криту загорівся пасажирський пором "Елефтеріос Венізелос", на борту якого перебували 1 тисяча 16 пасажирів. Окрім того, на судні перебували більше 200 автомобілів, в тому числі вантажівки.

Про це повідомляє Express.

Зазначимо, що пором, який перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу, прямував з острова Iдра, коли близько опівночі він повідомив береговій охороні про загорання у відділенні для стоянки автомобілів.

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Відтак, влада відправила у цей район повітряні та морські екстрені служби. Згодом пором благополучно повернувся в порт Пірей.

"Це була величезна операція, і все пішло за планом", – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос,

Очевидці у Піреї розповіли, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами в той час, як із корабля ішов дим. У соціальних мережах публікувалися фото людей у червоних рятувальних жилетах на переповнених палубах.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає. Причина пожежі наразі не відома, проте припускають, що вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів.

A friend of mine travelling from Athens Pireaus to Chania Crete with ANEK lines sent me this photo. The Ship is on fire and it is being evacuated. They are now returning back to port with several ships heading for emergency. pic.twitter.com/RrmGN8IFSJ — Theo Gkousarov (@Satdecrypter) 29 августа 2018 г.

Grieks schip maakt rechtsomkeer naar haven van Piraeus wegens brand https://t.co/ND8DVOSWWI pic.twitter.com/UaOmmwayur — HLN.BE (@HLN_BE) 29 августа 2018 г.