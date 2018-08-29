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У Греції спалахнула пожежа на поромі з понад тисячею людей: фото

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У Греції загорівся пором
У Греції загорівся пором / Фото з соціальних мереж

В ніч на середу, 29 серпня, у Греції на шляху до Криту загорівся пасажирський пором "Елефтеріос Венізелос", на борту якого перебували 1 тисяча 16 пасажирів. Окрім того, на судні перебували більше 200 автомобілів, в тому числі вантажівки.

Про це повідомляє Express.

Зазначимо, що пором, який перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу, прямував з острова Iдра, коли близько опівночі він повідомив береговій охороні про загорання у відділенні для стоянки автомобілів.

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Відтак, влада відправила у цей район повітряні та морські екстрені служби. Згодом пором благополучно повернувся в порт Пірей.

"Це була величезна операція, і все пішло за планом", – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос,

Очевидці у Піреї розповіли, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами в той час, як із корабля ішов дим. У соціальних мережах публікувалися фото людей у червоних рятувальних жилетах на переповнених палубах.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає. Причина пожежі наразі не відома, проте припускають, що вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів.

 

Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації Греція Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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