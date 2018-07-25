У "Грі престолів" з'являться нові персонажі, – ЗМІ

У продовженні культового серіалу "Гра престолів" з'являться нові персонажі. Директор з кастингу Ніна Голд продовжує відбирати акторів, незважаючи на те, що знімання фінального сезону завершуються.

Про це повідомляє британське видання Metro.

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Як раніше зазначалось, перша серія восьмого сезону "Гри престолів" вийде у 2019 році. Сценарій заснований на неопублікованих частинах "Пісні льоду і полум'я" Джорджа Мартіна.

Найімовірніше, поповниться родина Фреїв – з'являться одразу три нові персонажі.

Крім того, шукають акторів на ролі "дівчинки з Півночі", "фермера з Півночі", "моряка", "красуні", "дівчинки з села", "найманця", "охоронців" та "гладко виголеного чоловіка, який горює".

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі.



Мейсі Вільямс також попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком, на якому зображені заплямовані кров’ю кросівки.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.