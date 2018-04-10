У громадському транспорті Вроцлава з'явилась українська мова

У квиткових терміналах та на компостерах громадського транспорту польського Вроцлава запустили україномовну версію. Таким нововведенням міське транспортне підприємство підтримує українських заробітчан та студентів.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Зараз у Вроцлаві працюють 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Окрім цього, у міському транспорті є 2,7 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Усі вони мають три мовні версії: польську, англійську та німецьку. Відтепер є також українська мова,

– пишуть у виданні.

У ЗМІ зазначають, що таким чином Міське транспортне підприємство (MPK Wrocław) підтримує тисячі українців, які живуть, працюють та навчаються у цьому польському місті. Окрім цього, у виданні додають, що нова мова у терміналі – це крок назустріч найчисленнішій національній меншині у Вроцлаві.

Українську мову у квиткових терміналах ввела компанія Mennica Polska. Вона відповідає за продаж квитків у Вроцлаві.

Додамо, що станом на квітень 2017 року у Вроцлаві проживало близько 64 тисячі українців. До цього міста вони приїжджають, здебільшого, на роботу.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднили цікавий рейтинг, згідно з яким українці найбільше хочуть працювати у Польщі. Головними причинами вибору Польщі як місця працевлаштування українці назвали географічну близькість, вищий розмір заробітної плати та низький мовний бар’єр.