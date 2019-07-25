00:25
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      У громадському туалеті Києва знайшли закривавлене тіло чоловіка

      2093 Читать новость на русском
      На проспекті Свободи у Києві знайшли тіло чоловіка
      На проспекті Свободи у Києві знайшли тіло чоловіка / Вікіпедія

      На київському проспекті Перемоги 25 липня знайшли тіло чоловіка, який збирав гроші на вхід до туалету. На стінках туалеті виявлені бризки крові.

      Нещасний випадок стався на проспекті Перемоги, поруч з рестораном "Верховина". Про це повідомляє журналіст з Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: В Кропивницькому дитина загинула під колесами автомобіля

      60-річний загиблий був безхатьком та проживав переважно на лавці поруч з громадським туалетом. Він збирав гроші за використання громадської вбиральні, після чого віддавав їх роботодавцю. Чоловік отримував за це "неофіційну зарплату".

      Люди, які працюють поруч, розповідали, що він був спокійним і неконфліктним. Чоловік завжди поводився приязно, міг іноді випити, проте не бешкетував.

      Останній раз чоловіка бачили живим вночі 25 липня. Загиблий відпочивав з друзями та був напідпитку. Поки що встановлена особистість лише однієї особи з компанії, і у неї виявлено судимість.

      При огляді, у чоловіка була розсічена брова, розбита губа, закушений язик та вивернута нога.

      За попередньою інформацією, чоловік помер від втрати крові.

      Деталі події встановлюються, на місці працювали криміналісти, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група, патрульні та медики. 

       

      blog_ava
      Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
      25 липня
      7388
      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 113
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      888
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 437
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4334
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук