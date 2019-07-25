У громадському туалеті Києва знайшли закривавлене тіло чоловіка
На київському проспекті Перемоги 25 липня знайшли тіло чоловіка, який збирав гроші на вхід до туалету. На стінках туалеті виявлені бризки крові.
Нещасний випадок стався на проспекті Перемоги, поруч з рестораном "Верховина". Про це повідомляє журналіст з Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.
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60-річний загиблий був безхатьком та проживав переважно на лавці поруч з громадським туалетом. Він збирав гроші за використання громадської вбиральні, після чого віддавав їх роботодавцю. Чоловік отримував за це "неофіційну зарплату".
Люди, які працюють поруч, розповідали, що він був спокійним і неконфліктним. Чоловік завжди поводився приязно, міг іноді випити, проте не бешкетував.
Останній раз чоловіка бачили живим вночі 25 липня. Загиблий відпочивав з друзями та був напідпитку. Поки що встановлена особистість лише однієї особи з компанії, і у неї виявлено судимість.
При огляді, у чоловіка була розсічена брова, розбита губа, закушений язик та вивернута нога.
За попередньою інформацією, чоловік помер від втрати крові.
Деталі події встановлюються, на місці працювали криміналісти, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група, патрульні та медики.