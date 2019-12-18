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      У грудні в Україні розквітли дерева: фото

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      Посеред зими в Україні розквітли дерева / Колаж 24 каналу

      Через аномально теплу температуру повітря у грудні у Львові розквітли дерева. Квітнуть калина та яблуня. Готуються розпуститися магнолія та ліщина.

      "17 грудня. Львів... Калина ароматна повністю розквітла. Магнолія має бутони 2 сантиметри. Ліщина пустила "сережки". Яблука, немов свіжі, висять на дереві. Весняний процес пішов. На бджіл чекають не найкращі часи", – написала фейсбук-користувачка Євгенія Полікарпова і додала відповідні фото.

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      Зауважимо, що таке аномальне тепло у грудні в Україні протримається й надалі. Так, 19 грудня стовпчики термометрів показуватимуть до +10 градусів. При цьому в усіх областях буде сонячно та без опадів.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода Екологія Глобальне потепління клімат Новини Львова
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