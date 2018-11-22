У грудні в Україні зросте мінімальна пенсія: стало відомо, на скільки

З 1 грудня цього року мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень, тобто на 62 гривні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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В ефірі "Еспресо.TV" Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що розмір мінімальної пенсії зросте на цілих 62 гривні. Розенко зазначив, що перерахунок буде здійснений всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій. Виплати зростуть приблизно на 12-17%. І це буде відбуватися вже щороку,

— додав Розенко.

Крім того, чергове підвищення пенсій відбудеться також з 1 січня. Воно торкнеться близько 500 тисяч пенсіонерів, а також військових пенсіонерів. Більше того, пенсії знову мають зрости у березні 2019 року.