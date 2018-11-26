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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У грудні я внесу в Раду проект рішення про проведення президентських виборів, – Порошенко

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      Порошенко пропонує провести президентські вибори 31 березня 2019 року
      Порошенко пропонує провести президентські вибори 31 березня 2019 року / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко заявив, що всередині грудня збирається внести на розгляд Верховної Ради проект рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

      Відповідну заяву глава держави зробив під час телевізійного звернення до українців.

      Читайте також: Коли може розпочатися та завершитися воєнний стан в Україні: заява Порошенка

      Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме на початку грудня я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які повинні відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року,
      – сказав Порошенко.

      Також президент пояснив, чому скоротив запропонований РНБО варіант щодо запровадження воєнного стану на 60 днів до 30.

      "РНБОУ рекомендувала запровадити воєнний стан на 60 днів. Моє рішення – 30. Щоби воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого, хто про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про український, не залишилося підстав для брудних спекуляцій", – додав він.

      Нагадаємо, в ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні. Президент пропонує ввести воєнний стан з 9 години ранку 28 листопада. За його пропозицію, він має протривати 30 днів.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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