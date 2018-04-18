16:18
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У групу безпеки ООН стріляли у сирійській Думі

217 Читать новость на русском
Через обстріл СБ ООН у Думі, спеціалісти ОЗХЗ перенесли приїзд до місця хіматаки
Через обстріл СБ ООН у Думі, спеціалісти ОЗХЗ перенесли приїзд до місця хіматаки / Фото з відкритих джерел

Співробітники служби безпеки Організації Об'єднаних Націй потрапили під обстріл, коли прибули у Думу. Через це інспектори Організації із заборони хімічної зброї перенесли візит до ураженого хімічною атакою місця.

Про це глава ОЗХЗ Ахмет Узюмджю, пише Reuters.

Читайте також: Путін і Меркель обговорили ситуацію в Сирії: деталі розмови

Наразі невідомо, хто саме стріляв. Проте через обстріл службі безпеки ООН довелося відступити.

Також, через цей інцидент, спеціалісти ОЗХЗ відклали свій приїзд на місце хіматаки у середу, 18 квітня.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Зазначимо, що напередодні усі експерти ОЗХЗ отримали візи (серед з них є ті, хто відомий антисирійською заангажованістю) для в'їзду у Сирію для перевірки інформації застосування військами Басада хімічної зброї.

Також, стало відомо, що минулого тижня російські військові вже побували у Думі до приїзду ОЗХЗ. Західні країни побоюються, що росіяни мали можливість підробити докази на місці, щоб запобігти місії ОЗХЗ встановити істину.

Теги: Війна у Сирії ООН
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 142
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1297
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
8836
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1469
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 1375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук