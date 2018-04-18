У групу безпеки ООН стріляли у сирійській Думі

Співробітники служби безпеки Організації Об'єднаних Націй потрапили під обстріл, коли прибули у Думу. Через це інспектори Організації із заборони хімічної зброї перенесли візит до ураженого хімічною атакою місця.

Про це глава ОЗХЗ Ахмет Узюмджю, пише Reuters.

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Наразі невідомо, хто саме стріляв. Проте через обстріл службі безпеки ООН довелося відступити.

Також, через цей інцидент, спеціалісти ОЗХЗ відклали свій приїзд на місце хіматаки у середу, 18 квітня.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.



Зазначимо, що напередодні усі експерти ОЗХЗ отримали візи (серед з них є ті, хто відомий антисирійською заангажованістю) для в'їзду у Сирію для перевірки інформації застосування військами Басада хімічної зброї.



Також, стало відомо, що минулого тижня російські військові вже побували у Думі до приїзду ОЗХЗ. Західні країни побоюються, що росіяни мали можливість підробити докази на місці, щоб запобігти місії ОЗХЗ встановити істину.