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      У Грузії медиків другий день не впускають у село, де є хворі на COVID-19: деталі

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      Коронавірус у Грузії: медиків не пускають у село до хворих на COVID-19
      У Грузії медиків не пускають до хворих з коронавірусом / Ілюстративне фото / Getty images

      У грузинському селі Мушевані коронавірус поки підтверджений у 10 людей, втім, ситуація може погіршитися. Річ у тім, що у село вже другий день не пускають медиків.

      У село, що розташоване у Болніському районі Грузії, вже мобілізували поліцію та намагаються переконати місцевих у необхідності госпіталізації односельців. Про це з посиланням на грузинські ЗМІ передає Інтерфакс-Україна.

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      Протистояння почалося після того, як медичні працівники прибули в одну сім'ю, де є інфіковані коронавірусом люди.

      Туди також прийшла група молодих людей напідпитку, які не стримували емоцій і від словесних образ перейшли до застосування сили,
      – розповів грузинський депутат Гогі Мешвеліані.

      За його словами, наразі ведеться робота з авторитетними жителями села, щоб вони спробували заспокоїти людей і пояснити їм всю небезпеку інфекції.

      Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту. На щастя, в його результаті ніхто не постраждав, але пошкоджені два автомобілі "швидких".

      Увага! На район, у якому розташоване село, припадає 18,9% від усіх хворих на коронавірус в країні та 28,5% летальних випадків.

      Район Болнісі на карті Грузії:

      Яка ситуація із коронавірусом у Грузії? У Грузії зареєстрували 582 випадки зараження коронавірусом COVID-19, 8 людей померли і 207 одужали.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Грузії
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