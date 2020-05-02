У Грузії медиків другий день не впускають у село, де є хворі на COVID-19: деталі

У грузинському селі Мушевані коронавірус поки підтверджений у 10 людей, втім, ситуація може погіршитися. Річ у тім, що у село вже другий день не пускають медиків.

У село, що розташоване у Болніському районі Грузії, вже мобілізували поліцію та намагаються переконати місцевих у необхідності госпіталізації односельців. Про це з посиланням на грузинські ЗМІ передає Інтерфакс-Україна.

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Протистояння почалося після того, як медичні працівники прибули в одну сім'ю, де є інфіковані коронавірусом люди.

Туди також прийшла група молодих людей напідпитку, які не стримували емоцій і від словесних образ перейшли до застосування сили,

– розповів грузинський депутат Гогі Мешвеліані.

За його словами, наразі ведеться робота з авторитетними жителями села, щоб вони спробували заспокоїти людей і пояснити їм всю небезпеку інфекції.

Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту. На щастя, в його результаті ніхто не постраждав, але пошкоджені два автомобілі "швидких".

Увага! На район, у якому розташоване село, припадає 18,9% від усіх хворих на коронавірус в країні та 28,5% летальних випадків.

Район Болнісі на карті Грузії:

Яка ситуація із коронавірусом у Грузії? У Грузії зареєстрували 582 випадки зараження коронавірусом COVID-19, 8 людей померли і 207 одужали.